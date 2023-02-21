على مكتب المسؤول

اقتصادية العين

تعتبر منطقة الصناعية في مدينة العين من كبرى المناطق الصناعية على مستوى الدولة، كونها تحوى أعداداً كبيرة من المنشآت المهمة وآلافاً من العمال، ويرتادها العديد من الأشخاص، سواء من داخل المدينة أو خارجها، ويعاني سكانها وبعض مرتاديها في الآونة الأخيرة انتشار كروت دعاية تحمل صوراً خادشة للحياء العام خاصة بمراكز مساج وتدليك، إذ تنتشر هذه البطاقات في الشوارع والأرصفة وبالقرب من الكراجات والمحال التجارية، فضلاً عن وضعها على نوافذ المركبات.

وهذه الصور الخليعة تتسبب في انزعاج شديد للسكان والمرتادين.. لذا أناشد المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في مدينة العين بعمل حملات تفتيشية يومية، وتحرير مخالفات ضد مراكز المساج المخالفة التي توزع بطاقات عشوائية، وإغلاق مراكز المساج غير المرخصة.

(أبوحمدان)



بلديات الدولة

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة «النبّاشة» في بعض المناطق على مستوى الدولة، والتي يقوم بها أشخاص من جنسيات مختلفة في مواقع التخلص من النفايات، خلال فترة ما بعد منتصف الليل، والتنقيب في مكبات القمامة، بحثاً عن صناديق الكرتون والعلب المعدنية والمخلفات القابلة للبيع أو التدوير، وبعدما ينتهون من نبش حاويات النفايات والحصول على ما يريدونه منها، يخلّفون أكواماً متناثرة من القمامة، ما يؤدي إلى انتشار الحشرات والقوارض حول حاويات النفايات، وانبعاث روائح كريهة تلوّث الهواء وتعرّض الصحة العامة للخطر.. لذا أطالب المسؤولين في بلديات الدولة بمكافحة ظاهرة «النبش في النفايات»، من خلال الوجود الدائم للمفتشين لمراقبة المناطق المعنية، ورصد المخالفين الذين يستخرجون المواد القابلة للتدوير من الحاويات، واتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

(أبوحامد)