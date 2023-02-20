«بيت الخير» تسهم في «جسور الخير» بجمع التبرعات

أعلنت جمعية «بيت الخير» عن إسهامها في حملة «جسور الخير»، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، من خلال جمع التبرعات النقدية والعينية من المواطنين والمقيمين، لنجدة المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية وتركيا أخيراً.

وسارعت «بيت الخير» إلى الإسهام في دعم الحملة، من خلال تكثيف جمع التبرعات لمصلحة المتضررين من الزلزال، لتقوم بتسليم التبرعات لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتنفقها ضمن خطة التحرك الإماراتي السامي، الذي كان من أوائل هبات الدعم التي نهضت لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأكد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، حرص الجمعية على دعم الجهود الحكومية للإسهام في إغاثة المتضررين من الزلزال، متابعاً أنه «منذ إطلاق حملة (جسور الخير) سارعت (بيت الخير) لاستقبال التبرعات لدعم المتضررين من الزلزال في سورية الشقيقة والجمهورية التركية، من خلال المواقع الخارجية للجمعية، و(الكاونترات) المنتشرة في مختلف المولات والمحال التجارية، داعياً المحسنين إلى الإسهام في التبرع لمساعدة أكبر عدد ممكن من المتضررين».

وأضاف العوضي أن «جسور الخير كثيرة ومتنوّعة في الإمارات، لذلك كانت ولاتزال من أولى الدول في العالم في العطاء الخيري والإنساني والإنمائي، وشهدت الأسابيع الأخيرة نمواً لافتاً في العطاء عزّز جدوى (جسور الخير) التي تبنيها الدولة كلّ يوم، لتحقيق النمو الإنساني الذي دعت إليه القيادة في كل مناسبة على صعيد الوطن وفي الفضاء العربي والإسلامي والدولي».