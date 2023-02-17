«إسلامية دبي» تكرّم الفائزين في مسابقة القرآن

كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الفائزين في مسابقة القرآن الكريم السنوية الدورة الـ11 لمراكز التحفيظ على مستوى إمارة دبي، والفائزين في المسابقات المحلية لعامي 2022-2023.

حضر الاحتفال مدير عام الدائرة، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، بطي الجميري، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، سعيد بن تويه، ومدير إدارة المؤسسات الإسلامية، جاسم الخزرجي، وبعض أسر وأولياء أمور الفائزين.

وأشاد الشيباني: «بجهود فرق العمل المضنية واللجان التنظيمية ولجان التحكيم، التي أخرجت هذا العمل العظيم، ورسخت هذه القيم وهذه المفاهيم في الأبناء، لتبقى هذه الروافد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ونستطيع أن نفاخر بمخرجات مراكز التحفيظ بدبي التي استطاعت أن تتبوأ المراكز الأولى».

وقدم الشيباني التهنئة لأولياء الأمور الفائزين أولاً، الذين حرصوا على أن تكون لهم المبادرة الأولى في توجيه أبنائهم وبناتهم إلى هذا المنهاج الذي اختطه الإسلام، ليبقى هذا الكنز مسطراً في صدور وقلوب أبنائهم وبناتهم، قبل أن يبقى مسطراً في المصاحف.