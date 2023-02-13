على مكتب المسؤول

بلدية خورفكان

يعاني مرتادون لاستراحات السحب والمسرح الروماني وكورنيش خورفكان قيام بعض الزوّار بترك مخلفات القمامة، من أكياس بلاستيكية وعلب مياه ومشروبات غازية، دون وضعها في حاويات القمامة المنتشرة في كل أرجاء المكان، وهذا السلوك يدل على قلة وعي هؤلاء الزوّار بأهمية الحافظ على نظافة المكان، وفي هذه الأوقات من السنة يزداد الإقبال على زيارة المناطق الشتوية، وبالتالي يزداد استخدام هذه الاستراحات، لذا أناشد المسؤولين في بلدية خورفكان بالنظر في هذا الأمر الذي يكثر، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، وزيادة اللوحات الإرشادية الداعية إلى المحافظة على نظافة المكان ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

(أبوسلطان)

«التنمية الاقتصادية»

تتواصل ظاهرة توزيع المنشورات التجارية والملصقات الإعلانية في الشوارع، وعلى أبواب الفلل في عدد من المناطق، والسيارات في الأماكن العامة. كما يضعها مندوبو شركات ومطاعم، خلف أبواب المساكن والشقق.

ندعو إلى إيقاف هذه الظاهرة، خصوصاً خلال الفترة التي تشهد سفر كثيرين إلى خارج الدولة، إذ تتراكم المنشورات على الأبواب كاشفة عن عدم وجود أصحابها في الداخل. وتتركز هذه الإعلانات عادة في أنشطة المطاعم، ومحال المفروشات، وتصليح المكيفات، والصيانة العامة، وخدمات التنظيف، وخدمات نقل الأثاث، وتوزيع الغاز المنزلي. نناشد المسؤولين في دوائر التنمية الاقتصادية معالجة هذه المشكلة.