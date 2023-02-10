5.5 ملايين مستفيد من خدمات «مجتمعية شرطة أبوظبي» خلال 2022

تجاوز عدد المستفيدين من خدمات إدارة الشرطة المجتمعية، في قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، 5.5 ملايين مستفيد العام الماضي.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، تنظيم محاضرات وحملات وبرامج توعوية، ضمن 11 حملة وبرنامجاً توعوياً أبرزها حملة توعية المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية «خلك حذر» وحملات التوعية الصيفية «صيف بصحة وأمان»، والحملة التوعوية الأسرية «نحميهم لنحتويهم»، وحملة التوعية «فرصة أمل»، وحملة التوعية الرمضانية «شهرنا طاعة والتزام»، والحملة التوعوية تحت عنوان «مخاطر أحواض السباحة». واستفاد أفراد المجتمع من المحاضرات وورش التوعية، التي بلغ عددها 242 محاضرة وورشة، شملت التوعية بمخاطر التدخين، والتنمر الإلكتروني، ومشكلات المراهقين وحقوق الطفل، ومحاضرة بعنوان «في مدرستنا نحن أصدقاء»، وأخرى بعنوان «طرق التعامل مع المراهقين».

وأكد الاهتمام بتوظيف إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التوعية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة في تنفيذ الأنشطة التوعوية، والاتصال المؤسسي بما يثري مفهوم التوعية، ونشر مضامينها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع من المستهدفين.