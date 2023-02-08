على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

يعاني سكان بمناطق مختلفة في الدولة وجود سيارات مهملة ومتروكة في الساحات الترابية المجانية أو المواقف العامة المجانية، وهذه السيارات تقف مهملة لفترات طويلة ما يؤدي إلى تراكم الغبار عليها بشكل يشوّه المظهر الحضاري للمدينة، فضلاً عن أنها تحتل مساحة يحتاجها سكان المنطقة في إيقاف مركباتهم.

لذا أطالب الجهات المعنية والمسؤولين في بلديات الدولة بتنفيذ حملات توعية بلغات عدة من أجل تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بعدم ترك المركبات مهملة في المواقف العامة، والعمل على رصد المركبات المهملة وحجزها في الساحات المخصصة لها وتغريم غير الملتزمين، من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تحرم السائقين العثور على مواقف شاغرة. (أبوهزاع)

شرطة أبوظبي

يعاني مرتادون للطرق في أبوظبي سلوكيات بعض سائقي الدرّاجات النارية التابعين لشركات توصيل طلبات المطاعم والخدمات الأخرى، إذ إنهم يقودون الدراجات بسرعات كبيرة على الطرق، والتجاوز بشكل متهور من أجل توصيل أكبر قدر من الطلبات، لذا يقودون بين المركبات دون الالتزام بمسار محدد، والتجمع بأعداد كبيرة عند الإشارات الضوئية، ما يؤدي إلى ارتباك سائقي المركبات نتيجة قيادة الدراجات النارية والتجاوزات العشوائية.

كما أن بعض سائقي الدراجات النارية ينشغلون باستخدام الهواتف المحمولة للرد على أصحاب الطلبات، أو الانشغال عن الطريق بتحديد (G.B.S)، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي العمل على تنفيذ دورات توعية لسائقي الدراجات النارية في شركات توصيل الطلبات، للحد من السلوكيات السلبية على الطرق، حرصاً على السلامة العامة. (أبوعماد)