على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يعاني سكان في منطقة سمنان بالشارقة، من تجمهر بعض المشجعين قبل المباريات وبعدها أمام منازلهم القريبة من الاستاد، بالإضافة إلى تكدس سيارات المشجعين أمام المنازل في المواقف الخاصة بالسكان، وإصدار أصوات عالية قبل المباريات وبعدها، ما يسبب إزعاجاً شديداً للسكان، وعدم القدرة على الخروج من المنازل، كما أن بعض المباريات تنتهي في أوقات متأخرة من الليل، ما يؤدي إلى عدم القدرة على النوم، لذا أناشد شرطة الشارقة بالتنبيه على المشجعين بضرورة الالتزام بالتشجيع الرياضي داخل الاستاد وليس خارجه، حرصاً على راحة السكان.

(أبويوسف)

بلدية الفجيرة

يعتبر شارع (ضدنه - الفجيرة) من الطرق الحيوية في الفجيرة، ويشهد كثافة مرورية عالية خصوصاً في ساعات الذروة، ولكن تنتشر على الطريق حفر بشكل كبير وأجزاء منه متهالكة، ما يؤدي إلى تلفيات في المركبات، وتعرضها للأعطال نتيجة السقوط في هذه الحفر، بالإضافة إلى تهالك إطارات السيارات، ما يجعل القيادة على الطريق مشقة للسائقين، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الفجيرة بضرورة النظر في هذا الأمر والعمل على صيانة وتجديد الطريق.

أبودانة

أشغال رأس الخيمة

يعاني زوار وأصحاب المزارع، في المنطقة الواقعة خلف مركز التعاون في منطقة الجير بإمارة رأس الخيمة، من قيام بعض أصحاب المزارع وملاك الحيوانات، برمي وترك المخلفات الزراعية والحيوانية على أطراف الطرق، ما يؤدي إلى عرقلة الطريق، بالإضافة إلى انبعاث روائح كريهة، وانتشار الحشرات. وأطالب المسؤولين في دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، بالعمل على الحد من هذه التصرفات بتعزيز الوعي لدى أصحاب المزارع بالحفاظ على البيئة.

أبومزنة