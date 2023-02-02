على مكتب المسؤول

الدوائر الاقتصادية

يعاني سكان في الدولة من عودة ظاهرة كروت أو بطاقات الدعاية لمراكز التدليك في معظم مناطق الدولة، إذ يتولى شباب توزيع الكروت بشكل عشوائي، على أبواب المنازل أو وضعها على نوافذ المركبات في المواقف العامة، ومعظم هذه الكروت يحمل صوراً خليعة، لذا أطالب المسؤولين في دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بعمل حملات تفتيشية يومية وتحرير مخالفات على مراكز التدليك غير المرخصة والتي تروج لنفسها عبر هذه الوسيلة الرخيصة من الدعاية.

(أبوعبدالله)

دائرة النقل

يطالب سائقون في إمارة أبوظبي المسؤولين بدائرة النقل في أبوظبي بالنظر في أمر قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة على طرق الإمارة بسرعات عالية بشكل متهور، وبعضهم يستخدم الهاتف المتحرك أثناء القيادة ومنهم من لا يلتزم بربط حزام الأمان، فضلاً عن التجاوزات التي يقومون بها على الطرق بشكل خطر ويتسبب في ارتباك مستخدمي الطريق الآخرين، لذا أتمنى عمل حملات توعية للحد من هذه السلوكيات.

(أبوسلطان)

شرطة العين

يعاني مرتادون للطريق المتفرع من طريق (العين - دبي) وتحديداً من بعد دوار بدع بنت سعود باتجاه منطقة الفوعة في مدينة العين من قيادة سائقين مركباتهم بسرعات جنونية وتهور تصل أحياناً إلى 180 كيلومتراً، والتسابق فيما بينهم في ساعات متأخرة من الليل، لذا أناشد المسؤولين في مرور شرطة العين بالنظر في هذا الأمر سواء بتركيب جهاز رادار على هذا الطريق أو تخصيص دوريات مرورية في الفترة المسائية.

(أبوجاسم)