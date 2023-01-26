على مكتب المسؤول

رد من «تدوير»

أفادت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بأنها ملتزمة بالحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري والجمالي لإمارة أبوظبي، وحماية البيئة خلال موسم الشتاء والتخييم في الأماكن المصرحة بها للتخييم، من خلال توفير فرق العمل المتخصصة، وتزويدهم بالمعدات والآليات اللازمة لجمع النفايات، وتعقيم المرافق الموجودة في هذه المواقع ضمن الاختصاص، إضافة إلى رفع الوعي العام لدى الأفراد حول أهمية الابتعاد عن الممارسات السلبية التي تؤدي إلى تلوث البيئة، بما في ذلك رمي المخلفات العشوائي، كبقايا الطعام أو النفايات الورقية والمواد البلاستيكية في المتنزهات البرية، وفي أماكن التخييم، والالتزام برميها في الحاويات المخصصة.

جاء ذلك رداً على شكوى نُشرت بتاريخ 23 من يناير الجاري، بشأن سلوكيات سلبية من قبل بعض روّاد الصحراء، متمثلة في ترك مخلفاتهم بعد الانتهاء من قضاء الوقت على الكثبان الرملية، دون وضعها في حاويات المهملات المنتشرة في أرجاء المكان، وهذا الأمر يشوّه المنظر العام، ويلوث البيئة، ويفسد سحر المكان.

وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة والمعنية لتكثيف الجهود، وتوفير المزيد من فرق العمل والمشرفين على المخيمات الشتوية والبر، لضمان توفير الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافتها وسلامة أفراد المجتمع.

ودعت أفراد المجتمع إلى التعاون، ورمي النفايات في الحاويات المخصصة، وفي حال التخييم في المناطق غير الرسمية للتخييم، يجب وضع النفايات في كيس مغلق، ونقله إلى أقرب حاوية.

وأكدت الشركة حرصها على اتباع أفضل الممارسات، بما يلبي متطلبات واحتياجات أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، ومن بينها توزيع حاويات القمامة على المداخل والطرق الرئيسة لمواقع التخييم، والذي يتم وفق خطط عمل مدروسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حرصاً على نظافة مواقع التخييم المصرحة، وعلى سلامة مرتادي البر، إضافة إلى الاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول السبل الكفيلة بإنجاح الموسم الشتوي، من خلال تنفيذ حملات توعوية وإرشادية، تهدف إلى رفع الوعي العام لدى الأفراد حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وتحفيزهم على تجنب استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإتاحة المجال أمامهم للعب دور فاعل في حماية الكائنات الحية التي تعيش في المناطق الصحراوية.