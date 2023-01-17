«الخط الساخن» يداوي آلاماً ويخفّف معاناة 228 حالة إنسانية بـ 26.7 مليون درهم خلال 2022

تواصل «الإمارات اليوم»، للعام الـ17 على التوالي، جهودها في تخفيف معاناة المحتاجين، والتفريج عن المكروبين، وتوفير الدواء والعلاج للمرضى المعوزين، ومساعدة الطلبة غير القادرين في مواصلة دراستهم، وبلغت قيمة المساعدات التي وفرها «الخط الساخن»، خلال العام الماضي، 26 مليوناً و758 ألفاً و606 دراهم، تم تقديمها من خلال متبرعين وبنوك وجمعيات وهيئات خيرية، استفاد منها 228 حالة، ليصل إجمالي مساعدات «الخط الساخن» خلال 13 عاماً، إلى 380 مليوناً و565 ألفاً و310 دراهم، استفاد منها 6100 شخص وأربع مؤسسات.

وحصلت مبادرة «ياك العون»، التي تم تنفيذها بالتعاون مع محاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على النصيب الأكبر من هذه المساعدات، بقيمة 19 مليوناً و708 آلاف و634 درهماً، استفاد منها 136 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، فيما حلت الحالات المرضية في المرتبة الثانية بقيمة أربعة ملايين و778 ألفاً و338 درهماً، استفادت منها 73 حالة مرضية، وجاءت مبادرة «تفريج كربة» في المرتبة الثالثة، بقيمة مليون و732 ألفاً و684 درهماً، استفاد منها ثمانية سجناء من المعسرين.

وجاءت المتأخرات الإيجارية في المرتبة الرابعة بقيمة 391 ألفاً و288 درهماً، توزعت على ثلاث حالات إنسانية، وفي المرتبة الخامسة، جاءت متأخرات الرسوم الدراسية بقيمة 147 ألفاً و662 درهماً، واستفادت منها ثماني حالات إنسانية.

وتوزّعت مساعدات «الخط الساخن» على جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون وخليجيون، ومن دول عربية وآسيوية وإفريقية.

وأفاد رئيس شعبة «الخط الساخن»، الزميل أحمد المزاحمي، بأن «الخط الساخن» تلقّى 19 مليوناً و711 ألفاً و397 درهماً، من مؤسسات خيرية وحكومية وخاصة، خلال العام الماضي، توزّعت على 136 حالة إنسانية، كما تلقّى مساعدات بقيمة سبعة ملايين و47 ألفاً و209 دراهم من متبرعين استفادت منها 152 حالة مرضية وإنسانية، ومواجهة ظروف معيشية صعبة، والإفراج عن سجناء معسرين.

وتابع أن مساعدات مصرف الإمارات الإسلامي احتلت المرتبة الأولى، بقيمة خمسة ملايين و500 ألف درهم، أسهمت في مساعدة 49 حالة إنسانية، وحلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في المرتبة الثانية بقيمة ثلاثة ملايين درهم، استفادت منها 13 حالة إنسانية، وجاء بنك دبي الإسلامي في المرتبة الثالثة، بمليونين و88 ألفاً و440 درهماً، توزعت على ثلاث حالات إنسانية، وفي المرتبة الرابعة حلت جمعية تراحم الخيرية بقيمة مليونَي درهم، توزعت على 19 حالة إنسانية.

وأضاف المزاحمي أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، جاءت في المرتبة الخامسة، بقيمة مليون و528 ألف درهم، توزّعت على ثماني حالات إنسانية، وفي المرتبة السادسة جاءت جمعية بيت الخير بمبلغ مليون و444 ألفاً و700 درهم، توزعت على 11 حالة إنسانية، وفي المرتبة السابعة حل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمليون و170 ألف درهم، توزعت على ست حالات، وفي المرتبة الثامنة جمعية دار البر، بمليون درهم، توزعت على ست حالات، وفي المرتبة التاسعة شركة دبي للتأمين بمبلغ 800 ألف درهم استفادت منها ثماني حالات، وفي المرتبة العاشرة شركة دبي الوطنية للتأمين بمبلغ 394 ألفاً و134 درهماً، توزعت على حالتين، وفي المرتبة الـ11 شركة الوليد للعقارات بمبلغ 375 ألف درهم، توزعت على ست حالات، وفي المرتبة الـ12 صندوق الفرج بمبلغ 200 ألف درهم استفادت منها حالة واحدة، ثم مؤسسة الجليلة في المرتبة الـ13 بمبلغ 100 ألف درهم لحالة إنسانية، وأخيراً مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية بمبلغ 30 ألف درهم لحالة إنسانية.

وأشار المزاحمي إلى أن المساعدات المقدمة للإفراج عن السجناء المعسرين وسداد مديونية الملاحَقين قضائياً، بلغت 21 مليوناً و441 ألفاً و318 درهماً، توزعت على 144 سجيناً، موضحاً أن «الخط الساخن» نظّم موسمين لمبادرة «ياك العون» في العام الماضي، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لمساعدة 136 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 19 مليوناً و708 آلاف و634 درهماً.

وذكر أنه تم تنظيم مبادرة أخرى لإطلاق سراح السجناء المعسرين ومساعدة الحالات المرضية بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، كما تم تنظيم مبادرة مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة لإطلاق سراح عدد من السجناء، لافتاً إلى أنه سبق للصحيفة أن وقعت اتفاقاً مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في إدارة الحساب البنكي الخاص بـ«الخط الساخن».

وقالت أخصائية التوظيف في شعبة «الخط الساخن»، صبيحة الكتبي، إن «الخط الساخن» أسهم في مساعدة 280 مواطناً في الحصول على فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة من عام 2009 إلى 2022، كما أنه أطلق خلال السنوات الماضية مبادرات مع إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم، تحت اسم «مبادرة نحن قدها» و«مبادرة لطيفة» لتوظيف أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص، وأسهم في توظيف 85 مواطناً من أصحاب الهمم، وتبنّى مبادرة مع هيئة دبي للثقافة لتوظيف المواطنين، إذ تم طرح 52 شاغراً للمواطنين.

وأفادت أخصائية الشكاوى في شعبة «الخط الساخن»، عائشة المنصوري، بأن «الخط الساخن» يتلقّى الملاحظات والاقتراحات والشكاوى يومياً، ويتولى تقسيمها إلى شكاوى عامة وأخرى خاصة، إذ يتم استقبال الشكاوى وتحويل بعضها إلى الصحافيين في الصحيفة، والبعض الآخر إلى الجهات ذات الاختصاص للنظر فيها. ولفتت إلى أن الملاحظات التي استقبلها «الخط الساخن»، العام الماضي، تركزت على الخدمات المقدمة في مناطق مختلفة من إمارات الدولة، وارتفاع الأسعار، والشكاوى التي تخص المستهلك بشكل عام.

• «الإمارات اليوم» تُسهم في مساعدة 6100 حالة إنسانية بـ380 مليون درهم خلال 13 عاماً.

• «الخط الساخن» يُسهم في توظيف 280 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص من عام 2009 إلى 2022.

للإطلاع على الحالات الإنسانية والمساعدات التي وفرها «الخط الساخن» خلال العام الماضي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

«ياك العون» تفرّج كربة

51 مواطناً حققت مبادرة «ياك العون» هدفها الإنساني بعد ثلاثة أيام على إطلاقها، في موسمها الثالث، بفضل تبرّع ثلاث مؤسسات حكومية وخاصة، وفاعل خير.

وأسهمت المبادرة التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في سداد مديونية 51 مواطناً ملاحَقاً قضائياً، بمبلغ خمسة ملايين و708 آلاف و634 درهماً.

مبادرة «فالكم طيّب»

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، و«الإمارات اليوم»، مبادرة إنسانية بعنوان «فالكم طيّب»، ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين المؤسسة والصحيفة منذ 17 عاماً.

وتهدف المبادرة، التي تستمر حتى منتصف العام الجاري، إلى علاج المرضى الفقراء الذين تحول أوضاعهم المالية دون تلقي العلاج اللازم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، إضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية، والمتأخرات الإيجارية للمحتاجين، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، ومساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.