«دبي الدولية للقرآن» تشارك بـ 147 إصداراً في «القاهرة للكتاب»

تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، خلال الفترة من 24 يناير إلى السادس من فبراير المقبل.

وأفاد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، بأن الجائزة استعدت للمشاركة في هذا المعرض من خلال إصداراتها التي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ147 كتاباً، ومنها 12 إصداراً جديداً، لافتاً إلى أن المعرض يُعد واحداً من أهم معارض الكتب التي تُقام في المنطقة العربية والعالم، ويحظى بمشاركة متميزة من كبرى دور النشر وبعناوين في شتى المجالات، كما يحظى عادة بإقبال شعبي واسع من الجمهور.

وأضاف أن الـ147 إصداراً تتنوّع في مجال الدراسات القرآنية، والمتعلقة بالسنة والسيرة النبوية، والدراسات الفقهية، وسلسلة الثقافة الإسلامية، والتراجم والأعلام، والإعجاز العلمي، كما سيتم عرض 12 إصداراً جديداً، وتضم هذه الإصدارات شرح سُنَن أبي داود، تأليف الإمام شهاب الدين أحمد بن الحسين ابن رَسْلان الرملي الشافعي تحقيق مجموعة من المحققين وراجعه وأشرف على إخراجه وقدم له الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، وكتاب قراءة ابن عامر تأليف أبي القاسم أحمد بن جعفر الغافقي المعروف بابن الأبزاري، تحقيق الدكتور أسامة عبدالوهاب الحياني، وكتاب عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة، تأليف الإمام أبي العباس محمد بن يعقوب المعدِّل، تحقيق الدكتور بشير بن حسن الحميري، والأربعون الخطيرة في عقوبات كبيرة على أعمال اتقاءاتها يسيرة تأليف الدكتور عيادة بن أيوب الكبيسي، وكتاب فتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد تأليف الإمام نورالدين علي بن سلطان محمد القاري تحقيق الدكتور عبدالكريم مصطفى مدلج، وكتاب في سورة الفاتحة – دلالات لتراكيب نحوية تأليف الدكتور عبدالقادر عبدالرحمن السعدي، وكتاب ضبط المصحف بين إبداع السلف واتباع الخلف تأليف الدكتور الجيلي علي أحمد بلال، وغيرها من الكتب.