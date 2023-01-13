رد من «تدوير»

أفادت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بأن عملية رصد والتعامل مع القطط السائبة ليس ضمن نطاق عمل «تدوير»، وأن الجهة المسؤولة عنها هي بلدية مدينة العين. جاء ذلك رداً على شكوى نشرت في زاوية على مكتب المسؤول يوم 11 من يناير الجاري، بشأن قطط سائبة تعكر صفو رواد حديقتي الجاهلي والوادي في مدينة العين.

إذ يعاني زوار للحديقتين انتشار القطط الضالة بأعداد كبير في أرجاء مختلفة في الفترة الأخيرة، وتقديم أسر الطعام لها من منطلق الرحمة والعطف والرأفة، ما يؤدي إلى تكاثرها وزيادة أعدادها بشكل كبير، وأصبحت القطط الضالة مصدر إزعاج لكثير من الأشخاص، خصوصاً الأطفال والنساء الذين يهابون القطط، كما أن البعض يعانون أنواعاً من الحساسية.

«داماك هيلز 2»

يعتبر مشروع داماك هيلز 2 في منطقة اليفرة في دبي من المشروعات الحديثة في الإمارة، ويحوي العديد من الفلل السكنية ويضم كثافة سكانية كبيرة ويوفر خدمات عدة لسكان المنطقة، ولكن يعاني بعض السكان عدم وجود جامع لصلاة الجمعة يضم جموع المصلين في المنطقة، إذ يضطر السكان إلى الذهاب إلى أقرب مسجد يبعد مسافة طويلة نحو 20 كيلومتراً، ولا يوجد في المنطقة إلا مسجد صغير عبارة عن كرفان، وهذا المسجد لا تتم فيه صلاة الجمعة لصغر حجمه، ما يكبد السكان الجهد والوقت وقطع مسافات طويلة للوصول إلى مسجد لأداء صلاة الجمعة، لذا أناشد المسؤولين في شركة داماك النظر في هذا الأمر، والعمل على إقامة جامع يلبي حاجة شريحة كبيرة من السكان في المنطقة بدلاً من تكبد عناء القيادة مسافة طويلة من أجل الصلاة. (أبورائد)