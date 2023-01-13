«اجتماعية الشارقة» تنفّذ 6 مشروعات للتكافل والتلاحم

نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ستة مشروعات، لمصلحة الفئات المستفيدة من خدمات الدائرة، للإسهام في تحقيق التكافل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي.

وأفادت الدائرة بأنها تعمل على تحقيق التواصل والتفاعل المجتمعي بين جميع عناصر المجتمع من أفراد ومؤسسات، إلى جانب التسويق الاجتماعي لمشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية من خلال العمل على استقطاب الداعمين والمساهمين، لتحقيق مبدأ الاستدامة الاقتصادية لموارد المشروعات على المديين المتوسط والبعيد.

وقالت مدير إدارة التلاحم المجتمعي، حصة الحمادي، إن المشروعات الستة تتمثل في «سند» لتقديم الدعم المادي المباشر لذوي الدخل المنخفض والأسر المتعففة، و«بصمة» لتحسين مساكن الأسر ذات الدخل المنخفض، و«أنتم جنتنا» مختص بالدعم والدمج الاجتماعي والمجتمعي لكبار المواطنين، و«فرحة عيد» الذي يسهم في توفير «هدية» للأطفال من أسر المستفيدين من خدمات الدائرة لإسعادهم في يوم العيد، ويستهدف 3000 طفل في عيدَي الفطر والأضحى، و«بركة الدار» يهدف إلى إنشاء مبانٍ وقفية يرجع ريعها لدعم دور الإيواء، و«نون» للتكفل بمصروفات التعليم والدراسة للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية من أبناء دور الإيواء وأبناء المدمنين أو المسجونين.

وأشارت الحمادي إلى أن بعض المشروعات ترتبط بالمناسبات العالمية أو الأعياد والمناسبات المجتمعية، وجميعها تستهدف مساهمة الشركات والمؤسسات لدعم فئات المجتمع التي تقدم لها الخدمات، وإتاحة مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية والخاصة في مشروعات المسؤولية المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز نشر ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع الإماراتي، ما يعزز التلاحم والتكافل والدمج المجتمعي للفئات المستفيدة، كما تطرح مشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية التي تحقق التواصل والتفاعل المجتمعي بين المجتمع وأفراده، وتقديم الدعم والمساندة عبر الرعايات النقدية والعينية التي يتم توجيهها لمصلحة خدمة المجتمع.