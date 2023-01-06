يعاني سائقون في الإمارات الشمالية سلوكيات متهورة لبعض سائقي الدراجات الرباعية خلال سيرهم على طرق رئيسة بسرعات عالية، وتأدية حركات استعراضية تتسم بالرعونة والتهور دون مراعاة مستخدمي الطريق الآخرين، إذ يسير بعضهم على الإطارات الخلفية وسط المركبات، الأمر الذي يؤدي لارتباك السائقين خشية وقوع حوادث مرورية، لذا أناشد المسؤولين في الجهات المعنية بضرورة زيادة جرعات الحملات الإعلامية لرفع الوعي المروري لدى الشباب مستخدمي هذه الدراجات، وتخصيص أماكن لهم بعيداً عن الطرق الرئيسة، حرصاً على السلامة العامة.