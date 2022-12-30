منح المتبرعين بالدم ساعات تطوعية معتمدة

أعلنت «خدمات بنك الدم أبوظبي»، أنه أصبح بإمكان المتبرعين بالدم الحصول على ساعات تطوعية معتمدة من خلال منصة «متطوعين.إمارات».

يأتي ذلك من خلال برنامج أطلقته «خدمات بنك الدم» بالتعاون مع منصة «متطوعين.إمارات»، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم واستقطاب فئات وشرائح أوسع خصوصاً الشباب، حيث سيتم من خلال المنصة الإعلان عن الفرص والحملات التطوعية، فضلاً عن تزويد المتبرعين بالدم بساعات وشهادات تطوعية معتمدة. وسيتم احتساب ساعات تطوعية للمتبرعين بالدم بناء على نوع التبرع بالدم، حيث سيتم احتساب ساعتين للتبرع بالدم وثلاث ساعات للتبرع بالصفائح الدموية، ويمكن لطلبة الجامعات الاستفادة من المبادرة لإتمام الساعات التطوعية اللازمة للتخرج.

وقال المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتور صالح فارس آل علي، إن التبرع بالدم بشكل منتظم يمثل أهمية استراتيجية لاستدامة كفاءة خدمات الرعاية الصحية ضمن أي منظومة صحية حول العالم، وتحرص الدائرة على تحقيق موازنة بين التبرع بالدم والحاجة له في الإمارة، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه صحة وسلامة أفراد المجتمع والتزامنا بضمان جاهزية الإمارة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية.

يتضمن ذلك مواصلة العمل مع الشركاء في القطاع الصحي بهدف رفع الوعي بالتبرع بالدم بصفته عملاً خيرياً يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين. وأفادت مدير خدمات بنك الدم أبوظبي، الدكتورة هدى خلفان الشامسي، بأن «هذا البرنامج سيخدم برامج خدمات بنك الدم أبوظبي، من خلال استقطاب المتبرعين بالدم طواعية، حيث نسعى دائماً لتطوير برامجنا ومشاريعنا لمواكبة التطورات التي تساعدنا على تأمين الدم بكميات منتظمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، مؤكدين أن المتبرع بالدم بإمكانه إحداث فارق من خلال منح شخص آخر فرصة أخرى للحياة».