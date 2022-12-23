مراكز مكتوم للقرآن تنظم دورة شتوية للإناث

تنظم مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدورة الشتوية المكثفة للإناث وتستمر حتى نهاية العام.

وقالت رئيس قسم شؤون الدراسات والمعلمات في المراكز، منى مطر الفلاسي، إنه تم إطلاق الدورة المكثفة الشتوية للإناث وتستمر حتى نهاية السنة في كل من مناطق ديرة وبر دبي ومنطقة حتا، وتندرج ضمن العمليات الرئيسة للمراكز، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة هي الطالبات من عمر 6 إلى 25 عاماً، بهدف نشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية بين النشء وتعليمهن القرآن الكريم وعلومه، مؤكدة أن الدورة من أفضل الطرق لاستثمار الإجازات المدرسية.

وأضافت أن المراكز إحدى الجهات الحكومية على مستوى الإمارة التي تنظم مثل هذه الدورات المكثفة خلال وقت الإجازات المدرسية، وتتوزّع أماكن إقامة الدورة في كل من مبنى إدارة مراكز مكتوم الورقاء 1 وجامع محمد حسن الشيخ بالطوار 2 وجامع الزرعوني الكبير بالنهدة 2، وفي مركز ند الشبا بند الشبا 4، وفي جامع الشيخة صنعاء بمنطقة حتا.

وأضافت أن خطة التدريس في الدورة تشتمل على برنامج الحفظ المكثف لرياض القرآن وحفظ المتون العلمية، ومنها تحفة الأطفال والجزرية، وبرنامج بالقرآن اهتديت، وهو شرح غريب القرآن من جزء عم، بالإضافة إلى أنشطة علمية وترفيهية متنوعة.