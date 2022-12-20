على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

انتشار الباعة المتجولين على الطرقات العامة والسريعة في بعض مناطق الدولة يشكل مصدر قلق لدى البعض، خصوصاً المركبات التي تبيع الخضراوات والفواكه، فهي مخالفة لاشتراطات بيع المنتجات الطازجة، بسبب سوء العرض والتخزين، ما قد يترتب عليه تلف المنتجات التي تبيعها، وتالياً تعريض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.

كما أن هناك أغذية تباع من دون معرفة مدى ملاءمتها لاشتراطات السلامة الغذائية، لأنها مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية ولم تخضع للرقابة للتأكد من مطابقتها المعايير والمواصفات.

والمطلوب من إدارات البلديات في الدولة تنفيذ حملات تفتيش على الباعة المتجولين لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي، والتأكد من تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بسلامة الغذاء، وتالياً ضمان تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

(أبوفهد)

شرطة العين

يعاني بعض مرتادي المنطقة الصناعية في العين من قيادة الدراجات الهوائية على الطرقات الرئيسة والفرعية على نحو ينذر بوقوع حوادث خطرة، إذ يسببون ربكة لسائقي المركبات، خصوصاً أن غالبيتهم لا يتقيدون بقوانين السلامة ويعرضون أنفسهم والآخرين لخطر وقوع الحوادث بسبب لامبالاتهم.

والمشكلة الكبرى أن غالبيتهم يقودون دراجاتهم ليلاً دون أن يرتدوا اللباس الفسفوري التحذيري. لذا نناشد شرطة العين زيادة التوعية لهذه الفئات، وضبط هذا السلوك الخطر.

(أبوأحمد)