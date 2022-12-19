كتابة على الجدران

عادت ظاهرة الكتابة على الجدران بشكل عشوائي في الآونة الأخيرة، ما يؤدي إلى تشويه الذوق العام، إذ حول بعض الشباب الجدران إلى ساحة لتوجيه الرسائل المتبادلة، نتيجة عدم الوعي الكافي بأهمية الحفاظ على جمال الذوق العام، لذا أرجو من المسؤولين في الجهات المعنية، توجيه رسائل توعية للشباب الصغير في السن للحد من السلوكيات غير اللائقة، حفاظاً على جمال المدينة.

كما أرجو من أفراد المجتمع التكاتف مع الجهات المعنية من أجل القضاء على ظاهرة الكتابة على الجدران التي تظهر بين فترة وأخرى، وتؤدي إلى تشوّه المنظر الحضاري للمكان.

القارئ: (أبومحمد)