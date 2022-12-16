«طيران شرطة أبوظبي» تنفذ مبادرة «بسمة طفل»

أسعدت إدارة طيران شرطة أبوظبي أطفال دار زايد للرعاية الأسرية، بكل فئاتهم العمرية، بمشاركة أبناء منتسبي طيران شرطة أبوظبي ضمن مبادرة نفذتها تحت شعار «بسمة طفل»، وركزت على توزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية، وتعريفهم عن قرب بمهام طيران شرطة أبوظبي من خلال زيارة قسم العمليات الجوية، وقسم الإسعاف والإنقاذ الجوي، وقسم الصيانة.

ورحّب فريق السعادة في الإدارة بزيارة الأطفال، ورافقهم خلال الزيارة، مع الحرص على إسعادهم، وإدخال السرور إلى قلوبهم، ودمجهم مع مختلف فئات المجتمع.

وأفاد نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العقيد طيار طارق جمعة العوضي، بأن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بدمج أطفال الدار في المجتمع، والتأكيد بأنهم جزء مهم في مجتمع دولة الإمارات وأفراد هذه الأسرة الكبيرة، ولهم الحق في اختيار مستقبلهم المهني والعملي، بما يحقق تطلعاتهم المهنية المستقبلية.

وعبّر الأطفال عن فرحتهم وسرورهم بالبرنامج الحافل الذي نفذته شرطة أبوظبي، واهتمامها بتعزيز روح الانتماء إلى الوطن، والاعتزاز بقيم دولة الإمارات الأصيلة في نفوسهم. وشكرت دار زايد للرعاية الأسرية إدارة طيران شرطة أبوظبي على مبادرتها المتميزة.