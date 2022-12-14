شرطة أبوظبي تعزّز المواطنة الإيجابية لدى الأطفال

نظمت شرطة أبوظبي فعالية مجتمعية لـ40 طفلاً في جزيرة الحديريات بمشاركة دورية الطفل المرورية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وقسم الإسعاف في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ولجنة الأدباء والقراءة، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، ضمن الاهتمام بجيل المستقبل وتعزيز الثقة بالنفس، والاندماج الإيجابي في المجتمع.

وأكدت اللجنة الرياضية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، الاهتمام المستمر بحماية الأطفال وسلامتهم وتعريف المجتمع بحقوقهم والمحافظة على سلامتهم، وحمايتهم من أي مخاطر، وتعريفهم بخدمات شرطة أبوظبي المجتمعية.

وتضمنت الفعالية تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الإصابات أثناء ممارسة رياضة الدراجة الهوائية، وإجراء الإسعافات الأولية للمصاب، وتعريفهم بدورية الطفل المرورية وأهميتها والتجهيزات المتوافرة بها، وحث الأطفال على القراءة واقتناء الكتب المفيدة. وشهدت الفعالية تفاعلاً من الأطفال.

وأشاد المشاركون باهتمام شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على سلامتهم، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الفعالية.