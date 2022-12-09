على مكتب المسؤول

رد «تدوير»

رداً على شكوى قدمها أخيراً أحد الأشخاص بشأن الكلاب الضالة في منطقة مصفح في أبوظبي، أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) اهتمامه بالتعامل مع البلاغات كافة المتعلقة برصد حيوانات سائبة في الإمارة، والعمل بشكل متواصل على تنفيذ حملات مسح ميدانية في مختلف المناطق، للتعامل مع هذه الحالات ضمن الإجراءات المعتمدة، ومن ثم إرسالها إلى مستشفى أبوظبي للصقور لتقديم الرعاية المناسبة لها.

وأكد المركز تلقي بلاغ مباشر من صاحب الشكوى المتعلقة بوجود كلاب سائبة في منطقة مصفح، مشيراً إلى تحويل البلاغ إلى القسم المعني بمتابعة الشكاوى، وإرسال فريق مختص لمسح المنطقة، والتأكد من حيثيات البلاغ.

وقال إنه في حال وجود كلاب سائبة، سيتم التعامل معها على الفور، وفق الإجراءات المعتمدة في «تدوير».

ولفت المركز إلى أن فرق عمل «تدوير» تواجه تحديات، مثل حالات بعض السكان أو أصحاب الشركات الذين يقتنون كلاباً «غير مرخصة»، ويطلقونها من دون مرافق، داعياً مربي الحيوانات إلى عدم إطلاقها عشوائياً في الطرق العامة، تجنباً لإلحاق الضرر بالآخرين، أو ترويعهم.

«طرق دبي»

يشهد الطريق الواقع في شارع الميدان، حديقة القوز في دبي، ازدحاماً خانقاً بشكل يومي، في الفترتين الصباحية والمسائية، بسبب وجود دوارين في الشارع لا يبعد الأول عن الآخر إلا بضعة أمتار قليلة.

نناشد المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة مشكلة هذا الطريق الحيوي، وإنهاء الازدحام.

(أبوسيف)