مركز البحيرة ينظّم حملة للتبرع بالدم

نظّم مركز شرطة البحيرة الشامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة»، واستهدفت الحملة منتسبي المركز والمتعاملين والشركاء، في مبادرة تعزز أهمية التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، ومبدأ العطاء والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمع.

وأفاد رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، المقدم محمد بن حيدر، بأن الحملة جاءت ضمن خطط شرطة الشارقة في تعزيز المسؤولية المجتمعية مع الشركاء أفراد المجتمع، والمشاركة في كل أشكال الدعم الإنساني والتطوعي، مشيراً إلى أهمية التكافل، ومد يد العون لمساعدة المرضى المحتاجين لقطرة دم، تعزيزاً لجودة الحياة الصحية.

وشهدت الحملة إقبالاً من منتسبي المركز، والمتعاملين الذين تجاوبوا مع الحملة وأهدافها، وتضمنت الحملة إجراء فحوص طبية، وتقديم الإرشادات الغذائية، الأمر الذي يعزز من جودة الحياة لهم.