«الاتحادية للموارد البشرية» و«دار البر» تُطلقان حملة «شتاهم دافئ»

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، بالتعاون مع جمعية دار البر، مبادرة «شتاهم دافئ» الخيرية الإنسانية، التي تهدف لتوفير المستلزمات والحاجيات الشتوية لـ60 أسرة فقيرة في جمهورية طاجيكستان.

وأفادت نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، شمسة محمد بن نصيف، بأن الحملة تأتي من منطلق حرص الهيئة وجمعية دار البر على التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة في الجمهورية الطاجيكية، التي تشهد في كل فصل شتاء برداً قارساً وتساقطاً كثيفاً للثلوج، مبينة أن «الحملة تهدف لتأمين المستلزمات الشتوية الضرورية لـ60 أسرة فقيرة بقيمة 20 ألف درهم».

وذكرت أن الهيئة أشهرت الحملة بهدف منح الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة فيها، والتبرع لصالح الأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن رابط التبرع للحملة متاح عبر حسابات الهيئة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.