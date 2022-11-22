على مكتب المسؤول

بلدية خورفكان

يعتبر كورنيش خورفكان في الشارقة من المعالم السياحية المميزة في المدينة ويستقطب العديد من السياح من جميع إمارات الدولة، ولكن الذي يشوب منظره الرائع هو سلوكيات مرفوضة للبعض على المسطحات الخضراء وعلى الشاطئ، لتعارضها مع القوانين المعمول بها، والذوق العام، وتعرّض ممارسيها لعقوبات وغرامات، مثل إلقاء مخلفات بعيداً عن حاويات القمامة، وترك فحم الشواء وبقايا الطعام على الشواطئ، مما يعرض الآخرين للخطر، ويهدد الحياة البيئية وتنوعها ويشوّه جمالية المنظر العام، فترى بعض مرتادي شاطئ خورفكان الساحر والجميل الذي يستقطب السياح من أنحاء الدولة كافة، يُلقون زجاجات فارغة في المياه، وأعقاب سجائر، بلا اهتمام أو اكتراث لما تسببه هذه النفايات من تدهور المخزون السمكي، وإيذاء للكائنات البحرية، وأيضاً لممارسي الرياضات البحرية ومحبي الاستمتاع بمنظر المياه الزرقاء النقية، لذا نناشد المسؤولين في بلدية خورفكان بفرض غرامات كبيرة على مثل هذه التصرفات، لمنع تكرار هذا الأمر والمحافظة على نظافة وجمال المكان.

(أبومحمد)

شرطة العين

هناك ظاهرة سلبية يجب الوقوف حيالها، وهي قيام أطفال بالسير بدرّاجاتهم الهوائية على طرقات الشعبيات والأحياء السكنية بغية في وصولهم إلى محال البقالة، وهذا الأمر يُشكل خطراً على حياتهم وإرباكاً للآخرين، والغريب أن أولياء الأمور يتركون أطفالهم يلعبون بهذه الدراجات على الطرقات، وربما يتسبب هذا التصرف بحوادث دهس، لذا يجب أن يتكاتف الجميع في القضاء على هذه الظاهرة السلبية، ونناشد المسؤولين في إدارة المرور في شرطة العين بعمل حملات توعية في هذا الأمر.

(أبوراشد)