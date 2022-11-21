شرطة أبوظبي تسهم في تنمية قدرات الأطفال

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن اهتمامها المستمر بدعم فئة الأطفال، وتوفير كل السبل التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وحمايتهم من المخاطر.

ونفذ قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بمديرية شرطة العين ومديرية شرطة المناطق الخارجية وإدارة التحقيق والبحث الجنائي (العين - المناطق الخارجية) فعاليات منوعة للأطفال شملت في أبوظبي زيارة قسم جرائم الاعتداء على الأطفال، لعنبر الأطفال بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع «مايو كلينك».

وتضمنت الزيارة توزيع الهدايا الرمزية على الأطفال وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية التي ركزت حول حماية أنفسهم والتصرف في حال تعرضهم لأي مكروه، وأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الطريق والشوارع وعدم اللعب بالدرّاجات أو السكوترات في الشوارع المزدحمة، وتقديم بعض النصائح للوالدين بالاهتمام بأطفالهم ومراقبتهم عند استخدامهم للكمبيوتر أو الآي باد، وعدم السماح لأبنائهم بمحادثة الغرباء للحفاظ عليهم من مخاطر وجرائم الاستغلال عبر الإنترنت.

وأشادت استشارية جراحة الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الدكتورة منى الشحي، بالشراكة مع «مايو كلينك» بمشاركة شرطة أبوظبي المتميزة متمثلة بإدارة مرور المناطق الخارجية، والاحتفال مع المرضى المنومين وأسرهم.

وفي العين نفذ قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة العين، وإدارة التحقيق والبحث الجنائي فعاليات متنوعة للأطفال بمشاركة طلبة المدارس من مدرسة الجنائن وتضمنت مسابقات للأطفال وأسئلة متنوعة في أجواء من البهجة والسعادة في منطقة الألعاب بمركز الجيمي مول التجاري. وعزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الوقاية والسلامة في المجتمع ضمن مشاركتها بمركز الجيمي مول التجاري في إطار مبادرة «ما قصرتوا»، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين.

وفي منطقة الظفرة وزّع فرع العلاقات العامة بإدارة مرور منطقة الظفرة التابعة لمديرية المرور والدوريات هدايا رمزية للأطفال بمدرسة المرفأ «روضة حلقة أولى».