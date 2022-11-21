على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

تعتبر الكثبان الرملية في المنطقة الوسطى في الشارقة ملاذاً لفئة من الشباب في استعراض مهاراتهم في القيادة، وفي الوقت نفسه تُشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، إذ رصد مرتادون للبر قيام فئة من الشباب بقيادة سيارات لا تحمل لوحات أرقام مرورية بطريقة متهورة واستعراضية، ويسيرون بهذه المركبات على طرق رئيسة وفرعية، خصوصاً في المناطق الممتدة من المدام إلى الذيد.

والمشكلة أن بعضهم يقودون هذه المركبات بسرعات عالية ومتهورة على الطرق، ما يُشكل خطراً على حياتهم وحياة مرتادي الطريق، فضلاً عن التسابق في ما بينهم خصوصاً في الفترة المسائية وخلال العطلات الأسبوعية، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، لذا أناشد المسؤولين في شرطة الشارقة بعمل حملات توعية لفئة الشباب بخطورة مثل هذه السلوكيات، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية لضبط مثل أية تصرفات طائشة قد تُشكل خطراً على روّاد الطريق.

(أبومحمد)

الدوائر الاقتصادية

رصد سكان ومتسوقون انتشاراً واضحاً لظاهرة الباعة المتجولين في مناطق متفرقة من الدولة، وبعضهم ينتشرون على طرق رئيسة وعند الإشارات الضوئية لبيع سلع «بسيطة» وعبوات مياه، وبعضهم يتخذها وسيلة للتسوّل المقنع، الأمر الذي يشوّه الوجه الحضاري للمكان.

لذا يجب زيادة الوعي لدى الأفراد بعدم التعامل مع الباعة المتجوّلين، الذين يروّجون لسلع مجهولة المصدر على الطرق، خصوصاً أن هؤلاء الأشخاص غير مصرح لهم من قبل جهات الاختصاص بممارسة هذا النشاط، والسلع التي يروجونها غير خاضعة للرقابة والتفتيش، لذا نناشد المسؤولين في الدوائر الاقتصادية في الدولة بالنظر في هذا الأمر وتنفيذ حملات تفتيشية للحد من هذه الظاهرة الدخيلة وغير الحضارية.

(أبوراشد)