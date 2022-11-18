عودة «المسلمين الجدد» من رحلة عمرة نظمتها «إسلامية دبي»

وصل وفد عمرة المسلمين الجدد إلى أرض الوطن الذي أرسلته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتأدية مناسك العمرة، وزيارة الأماكن المقدسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، الدكتور عمر محمد الخطيب.

وقدّم الخطيب التهنئة للمسلمين الجدد، ونقل لهم تحيات مدير عام الدائرة.

وأفادت مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية رئيس وفد رحلة العمرة، هند لوتاه، بأن الدائرة أوفدت 20 مسلماً جديداً من جنسيات ولغات مختلفة، لأداء مناسك العمرة، وزيارة بعض الأماكن المقدسة والمرافق الدينية في كل من مكة والمدينة.