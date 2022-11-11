على مكتب المسؤول

بلدية العين

يعتبر متنزه مبزرة الخضراء في مدينة العين من الأماكن الطبيعية والمعالم السياحية على مستوى الدولة، ويرتاده العديد من السياح من داخل الدولة وخارجها، خصوصاً مع اعتدال الطقس ودخول فصل الشتاء، كما يشهد ازدحاماً في عطلة نهاية الأسبوع.

ولاحظ مرتادون للمتنزه في الفترة الأخيرة، عدم وعي بعض الأفراد الذين يتركون مخلفات الشواء من فحم ولحوم ونفايات في أماكن الجلوس المخصصة للزوار، بعد الانتهاء من قضاء اليوم، الأمر الذي يشوّه المكان، ويؤدي إلى انتشار الحشرات، كما يكبد عمال النظافة جهداً في إزالة هذه المخالفات.

لذا نناشد المسؤولين في بلدية مدينة العين وضع لافتات إرشادية تحث الأفراد على المحافظة على نظافة المكان، وتحذر من رمي مخلفات الشواء وغيرها، ووضع عقوبة لمن يترك المخلفات أو يلقيها في غير الأماكن المخصصة، حتى يظل المتنزه محتفظاً بجماله، وواجهة لعشاق الطبيعة.

(أبوراشد)

بلدية أم القيوين

يعاني مواطنون ومقيمون بمنطقة السلمة في أم القيوين، ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي يهدد الأهالي، خصوصاً الأطفال وكبار المواطنين، لأن بعض الكلاب الضالة تحمل أمراضاً قد تنقلها إلى الإنسان، كما أنها تشكل خطورة على الأطفال عند خروجهم بمفردهم ليلاً.

وهذه الكلاب تسير في مجموعات، ما يزعج السكان، فضلاً عن قيامها بنبش النفايات، لذا أطالب المسؤولين في بلدية أم القيوين بضرورة إيجاد حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة التي تختفي فترة ثم تعود مرة أخرى، وذلك حرصاً على السلامة العامة.

(أبوفهد)