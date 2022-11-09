على مكتب المسؤول

طرق دبي

يعتبر شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في إمارة دبي من الطرق الخارجية الحديثة والسريعة، ويحوي مسارات عدة، إلا أنه يشهد ازدحاماً مرورياً بشكل يومي، خصوصاً في ساعات الذروة، في ظل وقوعه على مناطق حيوية حديثة، وسرعة الطريق الحالية لا تتجاوز 100 كلم في الساعة، في ظل أن الطرق السريعة المرتبطة بهذا الطريق لا تقل السرعة القانونية فيها عن 120 كلم في الساعة.

لذا نطالب المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالنظر في زيادة حد السرعة القانونية على هذا الطريق الحيوي، بما يتوافق مع دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، الذي يتضمن آليات واشتراطات ومعايير هندسية مرنة في تحديد وتقييم السرعات على الطرق، حسب أفضل الممارسات العالمية الحديثة، ويحدد العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الهندسية الأساسية المتعلقة بمعالجة عدم الالتزام بالسرعات المحددة. (أبونايف)

النقل المتكامل

يعاني أولياء أمور الطلبة التعرّض لمخالفات مواقف أثناء نقل أولادهم إلى مدارسهم أو إعادتهم إلى المنزل.

وشكا ذوو طالبة في مدارس خاصة في منطقة الجاهلي في العين عدم وجود مواقف مركبات كافية لهم، الأمر الذي يعرّض الأهالي بشكل دائم لمخالفات المواقف، لذا نطالب المسؤولين في مركز النقل المتكامل في أبوظبي بالعمل على توفير مواقف مركبات كافية في المنطقة، أو على الأقل استثناء فترة ركوب الطلبة أثناء انتهاء الدوام المدرسي من المخالفات. (أبوسلطان)