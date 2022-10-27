على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

رغم الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة عبر تنظيم حملات توعية، بهدف الحد من ظاهرة التسوّل التي تظهر بين فترة وأخرى، خصوصاً في الأسواق العامة والمراكز التجارية وبالقرب من المساجد، إذ رصد سكان في الشارقة أخيراً وجود متسوّلين في منطقة بحيرة خالد وفي الأماكن السكنية، وأمام بعض المساجد، ويستغلون أطفالهم في استجداء المارة.

والتسوّل من السلوكيات السلبية، نتيجة المخاطر التي ترتبط بها، بالإضافة إلى أنها تشوّه المظهر الحضاري للمدينة، لذا أناشد الأفراد في المجتمع بضرورة المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرّع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار ظاهرة التسول.

(أبوحمد)

بلديات الدولة

انتشرت في الآونة الأخيرة محال بيع منتجات التبغ والتدخين الإلكتروني، وبعضها في مناطق قريبة من الأحياء السكنية، وبعض أصحاب محال تبيع منتجات التبغ لمن هم أقل من السن القانونية، إذ إن القانون ينصّ على أنه يُحظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الـ18.

والمشكلة أن سعر منتجات التدخين في متناول الجميع، لذا نطالب المسؤولين في بلديات الدولة بتشديد الرقابة على مثل هذه المحال، ومخالفة من يبيع منتجات التبغ لمن هم دون الـ18، لأن في حال لم يتم ردعها ستسهم في انتشار ظاهرة التدخين في المدارس، كما يجب أن تكون هناك رقابة اجتماعية وتربوية من قبل الأسر والمدارس، باعتبارها الركن الأساسي في مكافحة هذه الظاهرة، بينما يأتي دور رقابة المؤسسات الرسمية على التجار والمقاهي كعامل مساعد في ضبط وتحجيم الظاهرة، وذلك حفاظاً على الأطفال من خطر التدخين.

(أبوفارس)