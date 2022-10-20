«إسلامية دبي» تشارك في «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»

شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بوفد في المؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والمنعقد بالقاهرة أخيراً، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».

وأبدى رئيس وفد «إسلامية دبي» المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، الدكتور عمر محمد الخطيب، إعجابه بموضوع المؤتمر «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، مؤكداً أن التنمية المستدامة بوجه عام هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة، لتلبية حاجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال المقبلة بما يحقق مصلحة البشرية، مشيراً إلى أن واقع التنمية هو واقع نعيشه فيجب ألا ينفك عنه المفتي.

كما أشاد بجهود الأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة الدكتور شوقي علَّام، في القيام بدورها في ساحة الفتوى العالمية وتبادُل الرُّؤَى ومسائل الفتوى المختلفة، والخبرات من خلال تنظيم المؤتمرات واللقاءات والبرامج التدريبيَّة المختلفة؛ وفي تدريب وتأهيل العلماء والمفتين على مهارات وفنون صناعة الفتوى ورَقمنتها، والتَّكوين العلمي لها وإدراك الواقع المعاصر.

واستعرض كبير مفتين دبي ومدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء في دبي، الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، سبل وفوائد الالتزام بشرع الله ومنهاجه، مؤكداً أنَّ صحيح العقل لا يتنافى مع صحيح النقل؛ فالفطرة السليمة تنكر الانحراف وتميل إلى الاستقامة.

واختتم كلمته بتقديم بعض التوصيات لعودة المنحرفين إلى الجادة، منها: الاهتمام بالتربية والتنشئة السليمة والتوعية الإعلامية، وسن القوانين، مع الاهتمام بالدراسات الحديثة في الفكر والفقه الصادرة عن المجامع الفقهية وغيرها.