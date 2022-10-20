على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

بعض البقالات في الفجيرة تحتاج إلى رقابة وحملات تفتيشية بين فترة وأخرى، لمنع رفع أسعار المنتجات والسلع، ولمنع التلاعب في تواريخ الصلاحية. ويشكو سكان شارع الشيخ حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية في بعض البقالات المتواجدة على هذا الطريق الرئيس.

وأكد سكان الشارع أن مبررات البقالات في رفع الأسعار غير مقنعة، معتبرين أنها تستغل زيادة الإقبال على الشراء، خصوصاً حال عدم وجود بدائل للسلع يمكن توفيرها بأسعار تنافسية، فضلاً عن غياب الثقافة الاستهلاكية عن شريحة واسعة من المستهلكين، تجعلهم ضحايا لطمع قلة من أصحاب البقالات، مناشدين إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد النظر في مثل هذا الأمر، وتنظيم حملات تفتيشية لضبط مثل هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بالأسعار وحماية الأفراد من محاولة الاستغلال.

(سعيد محمد)

شرطة أبوظبي

يعاني مرتادون لمنطقة العدلة في إمارة أبوظبي وجود شباب يتسابقون في ما بينهم بالمركبات، وهذا الأمر يتكرر بشكل أسبوعي خصوصاً على الطرق الداخلية في منطقة العدلة والممتدة من دوار جسر الشاحنات باتجاه البيوت الشعبية لمنطقة العدلة، حيث تكثر السباقات، خصوصاً في ساعات الليل المتأخرة في إجازة نهاية الأسبوع، وهذه السباقات تشكل خطراً كبيراً على هؤلاء الشباب أنفسهم حال وقوع حوادث مرورية، كما تشكل خطراً على مرتادي الطريق، لذا نناشد المسؤولين في إدارة المرور والدوريات في شرطة أبوظبي عمل توعية دورية للشباب للحد من السلوكيات التي قد تعرّض حياتهم للخطر.

(أحمد علي)