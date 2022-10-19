شرطة دبي تكرّم كبار الضباط المتقاعدين لجهودهم على مدار 35 عاماً

كرّم مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، كلاً من اللواء متقاعد علي الشمالي، والعميد متقاعد عبدالرحيم بن شفيع، والعميد متقاعد عبدالحليم الهاشمي، تقديراً لعطائهم المثمر، وتميزهم الوظيفي، وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي، التي امتدت لأكثر من 35 عاماً، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

وأثنى المنصوري على جهودهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم في قطاع شؤون البحث الجنائي، وكانوا مثالاً يحتذى في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذوا حذوهم، والسير على خطاهم، والاستفادة من تجربتهم الطويلة في العمل الجنائي.

وأضاف أن شرطة دبي لا تنسى الخدمات الجليلة لموظفيها، الذين أسهموا خلالها في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي في الإمارة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لشرطة دبي.

وقدم المنصوري للمتقاعدين شهادة شكر وعرفان، ودرعاً تذكارية، تقديراً لما قدموه لشرطة دبي طوال فترة عملهم.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة العامة لشرطة دبي، ودور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها من العسكريين والمدنيين، متمنين لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار، كما شكروا زملاءهم في العمل على حسن المعاملة، وتقديم العون لهم خلال فترة عملهم.