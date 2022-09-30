هيئة تنمية المجتمع تتعاون مع «فتافيت» في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالشراكة مع قناة «فتافيت»، عن إطلاق حملة اجتماعية من جزأين تهدف إلى تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم في الدولة.

ويركز الجزء الأول من الحملة على استثمار حكمة ومعرفة كبار المواطنين في دبي، حيث يشارك عدد من كبار المواطنين في وصفات طعام تقليدية وذكریات ھذه الأطباق الممیزة مع شیف «فتافیت» الإماراتیة سمیة عبید، والمشاھدین.

ويهدف الجزء الثاني من الحملة إلى تعزيز الوعي بالاحتياجات الغذائية للأطفال من أصحاب الهمم من خلال سلسلة رقمية تعليمية بعنوان «فتافيت وهيئة تنمية المجتمع: الطبخ في الأسرة»، وتتضمن كل حلقة مشاركة أمهات يحضرن وجبات صحية ويشاركن المعلومات الغذائية والنصائح العملية والتوصيات، بناءً على تجاربهن الشخصية.

وأوضحت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، خلود الشرف، أن «هذه الحملة تسلط الضوء على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وجميع الفاعلين في المجتمع المحلي، لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والأولويات».

وقالت: «تشكل هذه الشراكة أسلوباً جديداً يمكننا من خلاله الوصول إلى الجمهور».