مبادرة لتعزيز سلامة العاملين في أحواض دبي الجافة

تحت شعار «نحن نهتم بكم» نفّذ قسم الاتصال والعلاقات العامة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبرعاية من شركة نافكو، مبادرة مجتمعية نوعية استهدفت العاملين في أحواض دبي الجافة، ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتعزيز الأمان والسلامة في المجتمع.

وقال منسق المبادرة، عبدالله القرشي: «وزّعنا حقائب للإسعافات الأولية وسترات نجاة ومظلات للوقاية من حرارة الشمس للعاملين، إلى جانب تقديم ورشة سريعة عن بعض الإسعافات الأولية السريعة للإصابات المتوقعة في مواقع العمل، وكيفية التعامل معها، كضربات الشمس أو حوادث السقوط، وغيرها من الحوادث الصحية العارضة».

وأضاف: «تأتي مبادرتنا من منطلق حرص المؤسسة على نشر ثقافة الوقاية من الإصابات، إضافة إلى كيفية التعامل معها، لأن المجتمع يمكنه أن يسهم في الحفاظ على الأرواح بإجراءات بسيطة، وبمعرفته بأساسيات الإسعافات الأولية وطرق طلب المساعدة الطبية السريعة».

وقال المدير التنفيذي لمجموعة نافكو، علي الخطيب، إن «مهمتنا حماية الأرواح والممتلكات عبر تقديم الحلول الذكية والمتطورة. ومن باب حرصنا على التوعية المجتمعية، قمنا بتعزيز مشاركتنا في المبادرة، وقدّمنا خلالها أيضاً ورشة تدريبية عن كيفية استخدام طفايات الحريق».