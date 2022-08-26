«الإمارات للسرطان» تنظم «حقيبة مدرستك معنا»

دشنت جمعية الإمارات للسرطان - مكتب رأس الخيمة حملة توزيع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي (2022-2023)، على الطلاب من مرضى السرطان وأبناء أسر المصابين، ضمن مبادرة بعنوان «حقيبة مدرستك معنا».

وأكدت مديرة مكتب الجمعية في رأس الخيمة، مهرة محمد بن صراي، أهمية الالتفات للأطفال المرضى وأسرهم، وتوفير الحقيبة والمستلزمات الدراسية للطلاب مع قرب انطلاقة موسم العام الدراسي، مشيرة إلى أن هذه المساهمة جاءت من «فاعل خير» قدّمها إلى جمعية الإمارات للسرطان، وتشمل توزيع نحو 80 حقيبة في مناطق رأس الخيمة لإسعاد الأسر المتعففة.