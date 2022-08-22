«خيرية دبي» تنظّم حفل تكريم وفاءً لجهود أمين الخاجة

أقامت جمعية دبي الخيرية حفل تكريم وفاءً لجهود أمين يوسف الخاجة، رحمه الله، وتخليداً لدوره في مجال العمل الإنساني والخيري، إذ كان عضواً في الجمعية، ومؤسساً ومديراً عاماً لجمعية «تراحم» الخيرية.

كما شغل مناصب أخرى في العديد من المؤسسات، مسخّراً نفسه وحياته للعمل الخيري.

وبفضل عطائه المستمر، لقّبه كثيرون بـ«أبي الفقراء والمساكين».

حضر حفل التكريم، الذي تزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، أعضاء إدارة الجمعية، وأسرة المغفور له، وعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والقائمين على العمل الخيري.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوسف عبدالله المدحاني، أهمية إبراز دور القيادات المؤثرة في العمل الخيري، منوهاً بالمرحوم أمين الخاجة، الذي «جسّد روح الوطن المعطاء».

كما قدم الإعلامي أحمد محيا الزاهد كلمة، تناولت أهم ملامح شخصية الخاجة، رحمه الله، وتناول بعض المواقف من حياته العامرة بالخير. وتضمن الحفل مقاطع فيديو، تضمنت شهادات في حق الخاجة. وتحدث في إحداها نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، منوهاً بطيبة قلب الخاجة، وكرمه على الفقراء. كما أكد مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، محمد نقي، أن أمين الخاجة كان «أب المساكين والأيتام».

وقدم مدير إدارة المؤسسات الخيرية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محمد مصبح، عبارات التقدير والثناء والإشادة بدور أمين الخاجة في العمل الخيري والإنساني.

كما تضمن الفيديو مديرين وموظفين تعاملوا مع المرحوم عن قرب.