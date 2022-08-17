انطلاق مسابقة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم أكتوبر المقبل

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدء خططها لتنظيم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، للإناث، في دورتها السادسة خلال أكتوبر المقبل.

وأكد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مخاطبة 136 دولة وجالية حول العالم للمشاركة.

وأضاف أن «المسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي تحظى بوقع خاص في نفوسنا وشعوب العالم».

ومن شروط المشاركة في المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة على 25 عاماً، وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد.

وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 250 ألف درهم، والمركز الثاني على 200 ألف درهم، والمركز الثالث على 150 ألف درهم، والمركز الرابع على 65 ألف درهم، والمركز الخامس 60 ألف درهم، والمركز السادس على 55 ألف درهم، والمركز السابع على 50 ألف درهم، والمركز الثامن على 45 ألف درهم، والمركز التاسع على 40 ألف درهم، والمركز التاسع على 40 ألف درهم، والمركز العاشر على 35 ألف درهم، وما دون المركز العاشر من الحاصلات على نسبة 80% فما فوق ستحصلن على جائزة قدرها 30 ألف درهم لكل منهن، والحاصلات على درجة 70% إلى 79% ستحصل كل منهن على 25 ألف درهم، والحاصلات على نسبة 69% فأقل ستحصل كل منهن على مبلغ 20 ألف درهم.