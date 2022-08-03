«إسلامية دبي» تستقبل وفد «الأوقاف» الكويتية

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.

وجاءت الزيارة في إطار الاطلاع على أفضل الممارسات نحو سعي الوزارة إلى رقمنة عملياتها والتحوُّل اللاورقي وإجراء مقارنة معيارية مع الدائرة.

وقال المدير العام بالإنابة بطي الجميري إن الدائرة تطبق أفضل الممارسات في مجال أتمتة الخدمات ورقمنتها، ما أسس لمخرجات مكَّنتها من التحوُّل الرقمي للخدمات بنسبة 100%، وفق متطلبات حكومة دبي (مركز نموذج دبي، ودبي الرقمية).