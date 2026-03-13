بطاقات مشتريات لتأمين المواد الغذائية لأسر في الشارقة  

أطلق مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة، التابع لدائرة شؤون الضواحي، مبادرته السنوية «منكم وإليكم»، التي تأتي هذا العام بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية، دعماً للأسر القاطنة في الضاحية ولأئمة المساجد، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. وتضمنت المبادرة توزيع بطاقات مشتريات بقيمة إجمالية بلغت 20 ألف درهم، بواقع 500 درهم لكل بطاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها في شراء المواد الأساسية والأغذية والاحتياجات الضرورية خلال الشهر الفضيل، وفق ما يلبي متطلبات أسرهم واحتياجاتهم اليومية.

وتمنح البطاقات للأسر المرونة الكاملة في اختيار ما تحتاج إليه من مستلزمات أساسية، بما يعزز قدرتها على إدارة احتياجاتها المعيشية خلال رمضان في أجواء من الطمأنينة والاستقرار.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية يحرص مجلس ضاحية الخالدية على تنفيذها دورياً، في إطار دوره المجتمعي الرامي إلى تعزيز أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل بين أهالي الضاحية، إلى جانب تقدير الدور الكبير الذي يؤديه أئمة المساجد في خدمة بيوت الله وتوجيه أفراد المجتمع، فضلاً عن دعم بعض الأسر المستحقة بعد دراسة أوضاعها والوقوف على احتياجاتها.

وأكد رئيس مجلس ضاحية الخالدية، خلفان سعيد المري، أن مبادرة «منكم وإليكم» تعكس حرص المجلس على ترسيخ قيم التضامن المجتمعي وتعزيز روح العطاء بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن تخصيص بطاقات المشتريات يهدف إلى تمكين الأسر المستفيدة وأئمة المساجد من شراء احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك بكل يسر، بما يسهم في توفير مستلزمات الحياة اليومية لهم ولأسرهم.

