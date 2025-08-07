شرطة أبوظبي و«أبوظبي الأول» ينفذان مبادرة «برد صيفهم» للعمال

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «برد صيفهم» للعمال في المواقع الإنشائية بمدينة العين، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وتضمنت توزيع المياه والنظارات الشمسية وواقيات الشمس، وبالتنسيق مع فرع الشؤون العمالية بمديرية شرطة منطقة العين.

وأكد رئيس قسم الإعلام الأمني، المقدم ناصر عبدالله الساعدي، اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة العمال وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة، مشيداً بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف إلى جانب فئة العمال باعتباره واجباً إنسانياً من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأكدت رئيسة قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، مروة آل رحمة، الحرص على التعاون مع شرطة أبوظبي والشركاء من مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف إسعاد العمال، باعتبارهم طرفاً أساسياً في عملية الإنتاج وشريكاً فاعلاً في التنمية التي تشهدها الدولة، مشيدة بدور العمال الحيوي في مجتمعنا، وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.