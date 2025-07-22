57 ألف مستفيد من «ثمار صدقاتكم» خلال 6 أشهر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حصاد مبادرة «ثمار صدقاتكم» خلال النصف الأول من العام الجاري، وقالت إنها وزعت أكثر من 26.4 مليون درهم دعماً للصحة والتعليم والإسكان والإفراج عن المعسرين، واستفاد منها أكثر من 57 ألف مستفيد.

وتندرج مبادرة «ثمار صدقاتكم» تحت مظلة المشروعات الخيرية المجتمعية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع المحسنين وأهل الخير، لتلبية الاحتياجات المُلحّة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، بما يعكس روح العطاء الإماراتي المتأصل.

ويُعدّ الدعم في القطاع الصحي من أبرز هذه المصارف الخيرية المتنوعة، التي تمثّلت في مبادرة «سرير الخير» الذي قدّم الدعم المباشر لـ46 مريضاً معسراً عبر تغطية كُلفة العلاج وشراء الأجهزة الطبية الضرورية، بإجمالي مصروفات تجاوز 6.3 ملايين درهم.

أما في مجال التعليم، فقد دعمت مبادرة «كرسي العلم» مسيرة 174 طالباً من ذوي الدخل المحدود، وساعدت أسرهم على تجاوز أعباء الرسوم الدراسية، بمبلغ 1.88 مليون درهم.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة للإسهام في استعادة حياتهم الطبيعية واستقرار أسرهم، أعادت مبادرة «تفريج كربة» الأمل إلى 54 نزيلاً معسراً عبر سداد مديونياتهم بكُلفة بلغت 5.8 ملايين درهم، وفي إطار توفير العيش الكريم خُصص مبلغ 1.25 مليون درهم لدعم مبادرة الإسكان، الموجهة للأسر المواطنة التي تحتاج إلى سكن ملائم وآمن.

كما سجلت الدائرة أثراً واسعاً من خلال مبادرات متنوعة، شملت دعم أصحاب الهمم، وإطعام الطعام، وأداء الحج، وبناء المساجد، وتمويل البرامج الإنسانية والتدريبية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 56 ألفاً و989 مستفيداً، بقيمة تجاوزت 11.2 مليون درهم.

وصرّح المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، محمد مصبح ضاحي، بأن الإحصاءات المحققة ثمرة طيبة لثقة المجتمع بالمبادرة، والتي باتت منصة موثوقة لتوجيه الصدقات إلى أكثر الفئات احتياجاً، ضمن منظومة مؤسسية تضمن الكفاءة والشفافية.

وأكّد التزام الدائرة بمواصلة العمل على تطوير مثل هذه المبادرات، وتنويع برامجها بما يضمن استدامة الأثر، وتوسيع آثارها المجتمعية والإنسانية، بما يتماشى مع أهداف الدائرة الاستراتيجية في دعم الإنسان والارتقاء بجودة حياته، عاكسة جوهر الرؤية الوطنية في بناء مجتمع متماسك ومترابط، تسوده الرحمة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز دور دبي مركزاً رائداً للعمل الخيري والإنساني المستدام.