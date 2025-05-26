«وقف الحياة» تجمع 115 مليون درهم من 33 ألف مساهم في أسبوع

حققت حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة - التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّـر (أوقاف أبوظبي)، تحت شعار «معك للحياة»، تماشياً مع «عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - 115 مليون درهم من 33 ألف مساهم بعد أسبوع واحد على إطلاق الحملة.

وتمثل هذه الحصيلة السخية من قبل المؤسسات والأفراد إسهاماً مؤثراً في تحقيق أهداف الحملة المتمثلة في تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال استثمار أموال الوقف في توفير الأدوية والرعاية الصحية.

ويجسد التفاعل الكبير مع هذه الحملة الوقفية، رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات، بما يترجم اهتمام دولة الإمارات وحرصها على تعزيز صحة الإنسان، لبناء مجتمع صحي وقوي قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة، والتزامها بالنهوض بالقطاعات الصحية، والإسهام في بناء مستقبل صحي أفضل للجميع.

وأكد المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّـر (أوقاف أبوظبي)، فهد عبدالقادر القاسم، أن الإقبال الواسع على المشاركة في الحملة من كبار المساهمين ورجال الأعمال، والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، يُظهر أن العطاء ثقافة أصيلة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن ما حققته الحملة بعد أسبوع على إطلاقها يجسد أسمى معاني التضامن لدعم المرضى غير القادرين، وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، ومساعدتهم لاستئناف حياتهم الطبيعية، وتعزيز ثقتهم بالمستقبل.

وأكد أن «الحملة تعزز دور الوقف في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وإسهامه المؤثر في تحسين الواقع نحو الأفضل، وتلبية احتياجات المجتمع الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة، وهو ما بدا واضحاً خلال الحملات الإنسانية والخيرية التي تشهدها دولتنا منذ عقود، وقد كان النجاح هو الحليف الدائم لهذه الحملات، ونثق بأن هذا الزخم الذي شهدناه بعد أسبوع على إطلاق (وقف الحياة) سيبقى متواصلاً بإذن الله، حتى نهاية الحملة، وهذا ما عودنا عليه أصحاب الأيادي البيضاء في دولتنا».

وتسعى حملة «وقف الحياة» إلى استثمار الأموال التي يتم جمعها من المساهمين لتعظيم أرباح الوقف وعوائده، وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية والعلاجات للفئات الأكثر احتياجاً من المصابين بالأمراض المزمنة، من خلال دعم الاستدامة المالية للخدمات الصحية، حيث توفر الأوقاف مصدر دخل مستداماً عن طريق الموارد المحصلة من الاستثمار في الأصول الوقفية، إضافة إلى تعزيز الأثر الاجتماعي للرعاية الصحية.

فهد القاسم:

. التفاعل الواسع مع حملة «وقف الحياة» يجسد أسمى معاني التضامن لدعم المرضى غير القادرين.