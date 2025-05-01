«الإمارات للعمل الإنساني» يناقش تعزيز الجهود الشبابية التطوعية

نظّم مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني حلقة شبابية، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، سلّطت الضوء على أهمية تعزيز دور الشباب في العمل الإنساني التطوعي، وبحث طرق تمكينهم بشكل أكبر، ليسهموا إيجاباً وبفاعلية في تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الإنسانية والتنموية والإغاثية، خصوصاً وقت الأزمات والكوارث الطبيعية.

وشارك في الحلقة مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، ونائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حمود عبدالله الجنيبي، ومدير إدارة البرامج في مؤسسة الإمارات، محمد الحوسني، حيث تمت مناقشة المسؤوليات الوطنية والأخلاقية التي يضطلع بها شباب الإمارات لإحداث الأثر الإيجابي الملموس في حياة ملايين الناس في مختلف قارات العالم، انطلاقاً من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات في مد يد العون ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين والوقف مع المتأثرين جرّاء الصراعات والأزمات في مختلف الظروف والأوقات.

كما ناقش المشاركون أهمية تحويل الجهود الشبابية التطوعية إلى أعمال مؤسسية وإنسانية مستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يتماشى مع الرؤية المُلهمة لدولة الإمارات في تنمية المجتمعات وسعادة الشعوب، وترسيخ قيم البذل والعطاء والمبادئ السامية للعمل التطوعي على نحو يضمن تبادل الخبرات وتطوير المهارات وبناء القدرات، لتعظيم الآثار الإنسانية المرجوة لخير وسعادة البشرية جمعاء.

. الحلقة ناقشت المسؤوليات الوطنية والأخلاقية لشباب الإمارات، لإحداث أثر إيجابي ملموس في حياة الملايين.