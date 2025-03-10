«دبي الخيرية» ترسم البسمة على وجوه أيتام في «فرحة رمضان»

نظّمت جمعية دبي الخيرية حفلاً للأطفال الأيتام في إطار مبادرتها الرمضانية «فرحة رمضان»، بالتعاون مع فندق «أمواج روتانا»، وشركة «ليوس للتطوير»، و«دبي للإعلام»، ممثلة في برنامج «المندوس»، الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل.

وشهد الحفل، الذي أقيم في قاعة «صدف» بفندق «أمواج روتانا – جميرا»، حضور عدد كبير من الأطفال الأيتام وأسرهم، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة، وتضمن فقرات ترفيهية وتثقيفية، وتوزيع بطاقات المير الرمضاني وهدايا وجوائز على الأطفال، إضافة إلى تناول الإفطار.

وهنّأ المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يعيده على الجميع، وعلى دولتنا الحبيبة الإمارات قيادةً رشيدة وشعباً كريماً، وأُمتنا العربية والإسلامية بالخير والازدهار، والأمن والسلام.

وقال أحمد السويدي: «إن (دبي الخيرية) تولي الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل 45 عاماً، وهو ما تواصل دون انقطاع على مدار العقود الماضية، امتثالاً لتعاليم وقيم ديننا الحنيف، وترجمة لسياسة الدولة ونهجها الراسخ في المجال الإنساني، ورؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعبيراً عن منظومة قيم وموروث شعب الإمارات الطيب الأصيل، المحب لعمل الخير والعطاء».

وأضاف: «ترعى دبي الخيرية الآن 14 ألفاً من الأطفال الأيتام داخل الإمارات وفي 16 دولة حول العالم، في إطار برامجها الإنسانية ومشاريعها الخيرية الشاملة والمتنوعة، بمستحقات مالية بلغت 13 مليوناً و500 ألف درهم في عام 2024، إضافة إلى الخدمات الموسمية والبرامج الترفيهية والثقافية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع».

وشهد الحفل تسجيل حلقة خاصة من برنامج «المندوس»، الذي يبث على قناة سما دبي، حيث شارك الأطفال في المسابقات الترفيهية والجوائز التي قدمها البرنامج، وقد أدخل تسجيل الحلقة البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، حيث عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، والتفاعل مع مقدمه.

• 14 ألفاً من الأطفال الأيتام داخل الإمارات، وفي 16 دولة حول العالم، تحت رعاية «الجمعية».