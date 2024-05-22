87 ألف مستفيد من حملة الأضاحي لـ «دبي الخيرية»

أطلقت جمعية دبي الخيرية حملة الأضاحي للعام الجاري، بهدف التأكيد على تعزيز مبدأ التكافل والتراحم واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات المحتاجين والشرائح المجتمعية الضعيفة، عبر توفير لحوم الأضاحي، وكسوة واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة، إضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى عيد الأضحى.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي: «يأتي إطلاق حملة الأضاحي متزامناً مع قرب حلول أيام الـ10 الأوائل من ذي الحجة التي تعد أفضل الأيام للتنافس في عمل الخير»، لافتاً إلى أنه سيستفيد من الحملة 87 ألف شخص في 18 دولة بما فيها الإمارات.

وأضاف أن الحملة ستركز في مبادرة الأضاحي على ذبح وتوزيع 4700 أضحية من الضأن داخل وخارج دولة الإمارات، داعياً المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام إلى إنابة الجمعية عنهم في توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها من خلال التبرع بقيمة الأضحية المقدرة بـ650 درهماً داخل الدولة، مقابل 350 درهماً لسعر الأضحية ضمن الأضاحي المقرر توزيعها خارج الدولة.

وأوضح السويدي أن الحملة تشمل مبادرة «حج البدل»، وهي مبادرة تحمل بعداً خدمياً اعتادت «دبي الخيرية» توفيره لغير القادرين صحياً على أداء الفريضة، أو لمن أراد الحج عن أحد المتوفين من أرحامه، مشيراً إلى أنه يتم توفير هذه الخدمة بسعر رمزي يبلغ 3000 درهم، ويقوم به رجال من أهل الثقة الذين تثق بهم الجمعية، وبذلك تضمن الجمعية أداء حج البدل على أكمل وجه.

وذكر أن الحملة تتضمن مبادرة توفير كسوة واحتياجات العيد لـ400 من الأطفال الأيتام الذين تكفلهم الجمعية داخل الدولة، وذلك من أجل تحسين معيشتهم وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لهم، ورسم الابتسامة على وجوههم وإدخال السرور على قلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك المقبل.

وبيّن السويدي أن الحملة تتضمن أيضاً تنفيذ مجموعة أخرى من المبادرات الخيرية والإنسانية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية المتنوعة، مثل بناء دور الأيتام وكفالتهم، وتوفير المياه وتمديد شبكاتها وحفر الآبار في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف، فضلاً عن تشييد المساجد، وتعزيز المشروعات التعليمية، ودعم مشروعات الأسر المنتجة، والرعاية الصحية للمرضى، وغير ذلك من المشروعات الإنسانية والتنموية.

آليات التبرع

قال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، إن الجمعية وفرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني، كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق «دبي الخيرية» على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحال التجزئة ومحطات الوقود، وغيرها من الأماكن العامة، إضافة إلى بطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل مع مركز الاتصال.

• 650 درهماً قيمة الأضحية داخل الدولة، و350 درهماً للأضحية المقرر توزيعها في الخارج.