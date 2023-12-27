100 طالب وطالبة يؤدون مناسك العمرة بدعم خيري

غادر 100 طالب وطالبة على دفعتين للذكور والإناث في رحلة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وتأتي الرحلة في إطار مبادرة مشتركة بين الجامعة القاسمية وجمعية الشارقة الخيرية، حيث تم إيفاد 100 طالب وطالبة ضمن وفد الجامعة الطلابي.

ودعا مدير الجامعة القاسمية، الدكتور عواد الخلف، الطلبة المتوجهين لأداء مناسك العمرة، إلى الاستفادة من وجودهم في مكة المكرمة بالطاعة والدعاء راجياً لهم رحلة موفقة وعودة سالمة. وأشاد الخلف بالتعاون الفعّال بين الجامعة وجمعية الشارقة الخيرية في إيفاد طلبة الجامعة القاسمية لأداء مناسك العمرة.

من جهتهم، عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بالفرصة المقدمة لهم لأداء مناسك العمرة، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجامعة وجمعية الشارقة الخيرية لزيارة بيت الله الحرام.