«الشارقة الخيرية» تستهدف 10 آلاف عامل بـ «سُقيا العمال»

تواصل جمعية الشارقة الخيرية توزيع مخصصات «حملة سقيا العمال»، التي تستهدف توزيع مياه الشرب والعصائر الباردة لما يزيد على 10 آلاف من الفئات المساندة والعمال في مواقع عملهم. ويأتي تنفيذ المشروع بدعم من المحسنين الذين بادروا إلى التبرع لتوفير المياه والعصائر وتوزيعها بشكل متواصل خلال فصل الصيف.

وقالت مديرة مكتب التطوع والخدمة المجتمعية في جمعية الشارقة الخيرية مريم أحمد الشامسي، إن مشروع «سُقيا العمال» هو أحد المشاريع المنبثقة عن برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تعزز الجمعية من خلاله مسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، بما ينشر الروح الإيجابية، ويعزز من الود والبهجة في المجتمع الإماراتي، ويزيده تماسكاً، مشيرة إلى أن «المبادرة تحمل العديد من المعاني النبيلة، حيث تجسد ترابط فئات المجتمع، وتؤكد الصورة الحضارية التي تعبر بها دولة الإمارات عن تقديرها للعمال، وما يبذلونه من جهود مضنية للحفاظ على استدامة مسيرة التنمية».

وتابعت أن تقدير جهودهم وعطائهم أصبح واجباً على كل جهة ومؤسسة.

وأكدت الشامسي التنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات لتوزيع مخصصات المشروع على العمال في مواقع عملهم «خصوصاً العاملين في قطاع الطرق والإنشاءات والبيئة، لأنهم الأكثر تعرضاً للرطوبة وأشعة الشمس، ومن هذا المنطلق نسعى بتلك اللفتة اللطيفة إلى بث مشاعر التقدير لجهودهم ولتفانيهم في عملهم، ما يبعث مشاعر البهجة وينشر الإيجابية».

ودعت إلى التوسع في تنفيذ المبادرة لتشمل الشريحة العظمى من الفئات المساندة في مختلف المؤسسات.

وتوجهت الشامسي بالشكر إلى المتبرعين والجهات والمؤسسات المشاركة في تنسيق عمليات توزيع مخصصات الحملة على العمال.