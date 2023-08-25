«الإمارات للسرطان» تنظم حملة للتبرّع بالدم

نظمت جمعية الإمارات للسرطان حملة للتبرّع بالدم في مركز إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة، بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى صقر بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين.

وذكرت مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة مهرة بن صراي، أن الحملة شهدت إقبالاً من الموظفين في إدارة المرور والترخيص ومشاركة واسعة من المتبرعين بالدم.

وأكدت أن الجمعية مستمرة في مبادراتها للتبرع بالدم لخدمة المرضى والمصابين ضمن حملة «قطرة دم تساوي حياة»، حيث تركز الجمعية في فروعها كافة على تحفيز أبناء المجتمع من أجل الإقبال على التبرع بالدم، ومد يد العون للمرضى، وإنقاذ أرواح المصابين في المستشفيات. وكرّمت إدارة المرور والترخيص جمعية الإمارات للسرطان، ممثلة في كل من مروة منصور الصفدي وهاجر الكاس، كما تم تكريم المتطوعين المشاركين في تنظيم الحملة، ومنحهم شهادات تقدير وعرفان.