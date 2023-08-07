مواطن يخصص وقفاً خيرياً بـ 5.5 ملايين درهم

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر أصولاً متنوعة لفاعلي خير أوقفوها داخل إمارة دبي، لتتولى المؤسسة إدارتها والإشراف عليها، وتخصيص ريعها لمصارف خدمية عدة.

واستقبلت «أوقاف دبي»، فاعل الخير محمد خميس البادي، الذي خصص وقفاً في منطقة مزهر وسط دبي، ويتضمن العقار قطعة أرض عليها مبنى سكني بقيمة 5.5 ملايين درهم، قدّمها فاعل الخير وقفاً خيرياً مؤبداً يعود ريعه على صيانة المساجد وتلبية احتياجاتها، بما فيها المساجد التي بناها الواقف على نفقته على أن تتولى المؤسسة نظارة الوقف وإدارته وصرف ريعه على المساجد.

ورحّبت المؤسسة بالواقف الجديد، وشكرت ثقته العالية بخدماتها وقدرتها على إدارة واستثمار المشروعات الوقفية وفق أفضل الممارسات، وأكدت أن الأصول الوقفية كافة التي تم تسجيلها لدى المؤسسة تتم دراستها بدقة وتحديد الطرائق المثلى لاستثمارها وإدارتها، لتحقيق العائد الأمثل منها وصرف ريعها على المصارف الخيرية التي يحددها الواقف.

من جانبه، أثنى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر علي المطوع، على مبادرة الواقف الخيرية، واختياره «أوقاف دبي» لتسجيل وإدارة أصوله الوقفية. وأكد المطوع حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لأصول الواقفين لتحقيق العائد الأكبر منها والذي يصرف بما يتوافق مع رغبات الواقفين على أحد المصارف الوقفية للمؤسسة.

ولفت المطوع إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية العمل الوقفي الخيري لدى المواطنين ودوره في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق استقراره وتوازنه، مرحباً بمشاركة الجميع أفراداً أو مؤسسات حكومية وخصوصاً في دعم العمل الوقفي الخيري بما يعود بالنفع على قطاعات التعليم والصحة ورعاية المساجد وتمكين الأيتام والمتعثرين وأصحاب الهمم وغيرهم.

من جهته، أعرب فاعل الخير محمد خميس البادي عن شكره للمؤسسة على تسهيل معاملات تسجيل الوقف بيسر ومرونة، مشيداً بأسرة عمل وموظفي «أوقاف دبي»، وداعياً أهل الخير والقادرين إلى تسجيل أصولهم الوقفية لدى المؤسسة والمشاركة في مسيرة الخير والعطاء التي تتبناها «أوقاف دبي».